مكتب الأمم المتحدة يطلق خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان الثلاثاء المقبل

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قال يانس ليركا، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإسانية بالأمم المتحدة، إن المكتب ومفوضية اللاجئين سوف يقومان باطلاق مشترك يوم الثلاثاء المقبل وذلك عبر حدث افتراضي لخطة الاستجابة الانسانية لأفغانستان لعام 2022 وخطة الاستجابة الإقليمية لحالة اللاجئين الأفغان.

وأضافت ليركا - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة - أن الشركاء في المجال الإنساني قد اجتمعوا لتقييم الاحتياجات في أفغانستان والبلدان المجاورة المضيفة للاجئين (إيران وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان)، حيث تم وضع الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أفغانستان أصبحت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأن الشعب الأفغاني وبعد 40 عاما من الحرب والتدهور الاقتصادي وتزايد الفقر واجه في عام 2021 صراعا مكثفا واضطرابا سياسيا عميقا، إضافة إلى أسوأ موجة جفاف منذ 27 عاما.

ولفت مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلى أن حوالي 24.4 مليون شخص في أفغانستان (55% من السكان) يحتاجون اليوم إلى المساعدة الإنسانية وبزيادة مذهلة قدرها 30% عن عام 2021.

قالت المنظمة إنه وبعد النزوح القياسي لحوالي 700 ألف شخص في العام الماضي فقد تأثر حوالي 9.2 مليون شخص بالنزوح ويحتاجون إلى الدعم للعودة حيثما أمكن ذلك في الوقت الذي أجبرت عقود من الصراع ملايين الأفغان على البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة حيث يحتاج اللاجئون والمجتمعات المضيفة إلى دعم مستمر.