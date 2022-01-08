مستشفى دمنهور التعليمى تجرى 5 عمليات منظار كلى و3 حالات منظار مرن وليزر و13 عملية قسطرة قلب

نظم قسم المسالك البوليه بمستشفى دمنهور التعليمي يوم فى حب مصر لإنهاء عمليات منظار الكلى ومنظار مرن وليزر بالتعاون مع جامعة المنوفيه بحضور د. محمد الشاذلى.

و تم اجراء عدد ١٣ حاله قسطرة قلب تشخيصيه وعلاجيه وتركيب دعامات على مدار يومين الخميس والجمعه، حيث تم بقيادة د. حماده نصار اجراء ٥ عمليات منظار كلى و٣ حالات منظار مرن وليزر بمشاركة كل من استشارى المسالك د. محمد حبيب ، د. خالد الحلاج ، د. حافظ مناع ، د. علاء موسى، د. فايز العسكرى، و أخصائي المسالك د. سامح نصار ، د. محمد ابوزيد ، د. محمود شعبان ، د. جلال هندى، و د. الشافعى ابراهيم طبيب زماله من دولة السودان و د. محمد رسلان استشارى التخدير و طاقم تمريض متمرس.

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الإنتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة ووجه بإستمرار مثل هذه الفاعليات في حب مصر لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية .

وأكدت محافظة البحيرة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى .

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى .