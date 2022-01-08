كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن مستشارى الحكومة البريطانية ينصحون بعدم إعطاء جرعة لقاح من لقاحات كورونا للمرة الرابعة لكبار السن.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا، قد أكدت إن الجرعة المعززة من لقاح كورونا تحمي من الأعراض الشديدة، وتراجعت إصابات كورونا اليومية في بريطانيا عند 178,250 حالة.

وقالت السلطات الصحية في إنجلترا، إن واحدًا من بين كل 15 شخصًا أصيب بفيروس "كورونا"، خلال الأسبوع الأخير فى البلاد.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن آخر مسح للسلطات الصحية في إنجلترا، أفاد بأن واحدًا من بين 15 شخصًا أصيب بفيروس كورونا فى الأسبوع المنتهى بيوم 31 ديسمر الماضى.