مستريح الشرقية أمام المحكمة الاقتصادية اليوم بتهمة توظيف الأموال

كتب أحمد حسني

تواصل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال، وكان تجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية بالجلسة السابقة، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين وضحاياه.

وطلب هانى القطاوى، محامى المجنى عليهم بضم كل ما هو بالسجل التجارى من زوجة المتهم وشقيقه ونجله للقضية، وضرورة حضور المتهم للجلسة المقبلة، موضحاً أن المحكمة أضافت الجلسة السابقة 11 مبلغاً جديداً ليصل إجمالي المبلغين ضد المتهم لـ125 مبلغا.

وأكد أحد ضحايا المستريح، أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفاً أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم فى الجلسة السابقة 48 مبلغا جديدا.