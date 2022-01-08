محلي قنا: إخلاء منزلين لخطورتهما علي المواطنين بالبياضية بقرية الجبلاو

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا عن إخلاء منزلين لخطورتها على المواطنين، وذلك بعد تلقى أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، إخطارا من قروي الجبلاو يفيد بانهيار جزئي بمنزل بنجع السائح بقرية البياضية التابعة لمجلس قروي الجبلاو.

وعلى الفور، توجه أنور إلى موقع المنزل، رافقه رئيس القرية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة تجاهه، وتبين من المعاينة بأن المنزل شديد الخطورة .

ووجه أنور، بضرورة إخلاء المنزل وإزالته بشكل فوري، حفاظاً على سلامة المواطنين، كما وجه أيضاً بإخلاء منزلين آخرين وإزالتهم فى أسرع وقت نظراً، لخطورتهم على المواطنين والمارة بنفس المنطقة، وجرى إخلاء المنازل وإزالتهم بالتنسيق مع قسم شرطة مركز قنا .