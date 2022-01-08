اليوم السابع
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محاميا كريم الهواري يحملان المصحف بأول ظهور لهما بقضية تخريب كاميرات حادث زايد

السبت، 08 يناير 2022 02:46 م
محاميا كريم الهواري يحملان المصحف بأول ظهور لهما بقضية تخريب كاميرات حادث زايد المتهمان
كتب أحمد عبد الهادى _ أحمد الجعفرى

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ظهر محاميا كريم الهوارى المتهمان بانتحال الصفة، بالمصحف في أول ظهور لهما، أثناء محاكمتهما بالشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه الهوارى، لنظر ثانى جلسات محاكمتهما، ويعتبر ذلك أول ظهور للمتهمين منذ بداية الواقعة.
 
ويواجه المتهمان وآخرون، في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات.
 
كما يواجهان اتهامات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
 
المتهمان (1)
 
المتهمان (2)
 
 
وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.
 
ونفى المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.
 
 

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