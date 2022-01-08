محافظ الغربية يفتتح مسجد ومحطتين لمياه الشرب فى قطور بتكلفة 639 مليون جنيه

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن مركز قطور سيشهد نقلة نوعية في عدد من القطاعات الخدمية خاصةً بعد دخول محطتين للصرف الصحي ومياه الشرب للخدمة خلال الأشهر القادمة ، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم بمركز قطور ، بحضور النائب عبد الله الشيخ و ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور.

بدأت الجولة بافتتاح مسجد الرحمة القبلي بقرية محلة مسير بقطور، والمقام على مساحة 1600متر بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه بالجهود الذاتية من أهالي القرية، حيث أشاد المحافظ بحرص الأهالي على مشاركة وزارة الأوقاف في تطوير المساجد.

كما تفقد محافظ الغربية محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمحلة مسير، والتي سيتم افتتاحها خلال شهرين لخدمة قريتي محلة مسير وبلتاج بإجمالي تكلفة 180مليون جنيه، حيث تفقد المحافظ كافة المباني داخل المحطة والتي ستعمل على رفع 6500متر مكعب يومياً بإجمالي سعة تخزينية 13500متر مكعب ، وذلك من خلال الوصلات المنزلية التي تم الانتهاء منها بالكامل.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد محطة مياه شرب قطور بقرية محلة مسير والتي تغذي مدينة قطور و 31قرية أخرى بتكلفة إجمالية 450مليون جنيه، حيث أوضح المهندس عبد السلام بركات ، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية ، أن المحطة مقامة على مساحة 10أفدنة لضخ 43 ألف متر مكعب يومياً من خلال شبكات ممتدة داخل القرى بطول 100كيلو متر وتتم حالياً أعمال التشغيل والتجريب تمهيداً للافتتاح.