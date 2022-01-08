قائد القوات البريطانية: هناك خططا عسكرية حال غزو روسيا لأوكرانيا

كتب محمد جمال

أعلن رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانى، تونى راداكين، أنه أعد خطة لسيناريوهات "الإجراءات العسكرية" في حال "غزو روسي محتمل لأوكرانيا".

وقال راداكين، الذي يقود القوات المسلحة البريطانية، في أول مقابلة له منذ توليه المنصب في نوفمبر 2021 أجريت معه صحيفة "تايمز"، إنه أعد خطة لسيناريوهات "الإجراءات العسكرية" في حال "الغزو المحتمل لأوكرانيا من قبل روسيا" وعرض هذه الإجراءات على حكومة بريطانيا.

وأشار راداكين إلى أنه يشعر بقلق عميق من الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية في ظل حشد روسيا المزعوم لقواتها في المنطقة.

وفي سياق متصل شدد قائد القوات البريطانية على ضرورة أن تعمل بلاده على تطوير الأسلحة فرط الصوتية في ظل امتلاك روسيا أنواعا حديثة لها، وقال راداكين: "إنها لا توجد لدينا، لكن من الضروري أن نمتلكها".

يذكرأن، أجرى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأوكرانى ديمترو كوليبا، أكد فيه "دعم الولايات المتحدة الثابت" لأوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، فى وجه "العدوان الروسى المستمر".

وقال بيان عن الخارجية الأميركية، بحسب"الشرق بلومبرج"، إن بلينكن وكوليبا ناقشا الرد المحتمل للولايات المتحدة والحلفاء على الحشد العسكرى الروسى على الحدود الأوكرانية، وكذلك المحادثات الدبلوماسية الوشيكة مع روسيا.

وأضاف البيان أن بلينكن قال إنه "لا حوار بشأن أوكرانيا دون مشاركتها".