عم إبراهيم هيوصفلنا ازاي بنزرع البطاطس الصيفى فى المنيا.. فيديو وصور

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا والتى تشتهر بزراعة محصول البطاطس، والتقينا عم إبراهيم، أثناء زراعة محصول البطاطس الصيفى، وخلال تجهيزه للأرض.





قال إبراهيم محمد الذى يبلغ من العمر 50 عاما، إنه كان مع والده وهو طفل صغير فى زراعة الأرض تعلم على يده الزراعة، وخاصة زراعة محصول البطاطس والتى تشتهر به قرية البرجاية، ومنذ ذلك الحين وهو فى زراعة البطاطس سواء العروة الشتوى أو العروة الصيفى .

وأضاف أن العروة الشتوى تأتى فور الانتهاء من العروة الصيفى ،ولابد أن تكون التقاوى من العام الماضى ،حيث نقوم بتخزين التقاوى فى الثلاجات بعد فرزها من المحصول . وأوضح نقوم بتقطيع البطاطس قطع صغيره ودفنها فى الارض على مسافات ثم نتركها 10 ايام بعدها نقوم بريها، حتى تكون الحبة بدأت فى التماسك فى الارض وبدأ الخضار فيها .

وأشار بعدها نقوم بربها عدة ريات ثم حصادها ، البطاطس من المحاصيل الهامة فى مصر وكانت البرجاية تقوم بتصديره للخارج وبها بورصة البطاطس ،من أجل ذلك تنشتر فيها زراعة البطاطس بشكل كبير .



زراعة محصول البطاطس (1)



زراعة محصول البطاطس (2)



زراعة محصول البطاطس (3)



زراعة محصول البطاطس (4)