اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 08:02 م
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"على" طالب هندسة بالشرقية وحاصل على بطولة ثالث جمهورية بالملاكمة

السبت، 08 يناير 2022 07:08 م
"على" طالب هندسة بالشرقية وحاصل على بطولة ثالث جمهورية بالملاكمة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع طالب بهندسة الزقازيق وبرع فى ألعاب فنون القتال الكيك بوكسنج والملاكمة.

حيث قال على محمد على سالم الشهير بـ"البلدوزر": أنا طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق قسم ميكانيكا وبفضل الله استطعت أن أحصد المركز الأول فى تصفيات كأس العالم للعبة الكيك بوكسينج للأندية، كما استطعت إحراز المركز الثالث فى بطولة الجمهورية للجامعات، وحصدت المركز الأول على مستوى محافظة الشرقية فى لعبة الكونغوفو. 

وأضاف: أنا بدأت التدريب وأنا فى سن الـ15 عاما وبدأت بلعبة الكنغ فو وبعدها تكرمت على لعبة الملاكمة ثم اتجهت إلى لعبة الكيك بوكسينج منذ عامينن لافتا أنه ينظم وقته بين التمرينات والمذاكرة وحضور سكاشن كلية الهندسة. 

وأشار أنه كان وزنه 120كجم واستطاع أن يخس بدون اللجوء لأطباء حوالى 30 كجم بعمل نظام غذائى خاص ومضاعفة التمرينات والجرى وخلافه وأنه الآن يقوم بالتدريب فى إحدى الصالات بعدما أتقن الألعاب الثلاثة ليصبح مدربا معروفا ومشهورا بمنطقته. 


العاب فنون القتال

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