علماء قبرص يرصدون نسخة من كورونا تعد "مزيجا" من متحورى "دلتا" و"أوميكرون"

كتب وكالات

اكتشف فريق علماء فى قبرص نسخة جديدة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" تعد "مزيجا" من متحورى "دلتا" و"أوميكرون" اللذين أثارا حسب منظمة الصحة العالمية، "تسونامي" إصابات بالمرض.

وذكر مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئية بجامعة قبرص، ليونتيس كوستريكيس، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، أن المتحور الجديد، الذى أطلق عليه اسم "دلتاكرون"، له أساس جينى مماثل لنسخة "دلتا" لكنه يتضمن أيضا طفرات عديدة يحتوى عليها متغير "أوميكرون، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال كوستريكيس: "لقد عثرنا على عدد كبير من الطفرات التى تم تسجيلها سابقا فقط فى حالات الإصابة بسلالة أوميكرون".

وأوضح عالم الفيروسات القبرصى الذى ترأس سابقا المجلس العلمى التشاورى الخاص بمكافحة الجائحة لدى حكومة البلاد، أنه تم رصد 10 طفرات فى العينات المجموعة فى قبرص من أصل حوالى الـ30 التى تتضمنها سلالة "أوميكرون".

وأضاف عالم الفيروسات أنه تم العثور على ما يسمى بسلالة "دلتاكرون" فى 25 عينة مأخوذة فى الجزيرة، 11 منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بأعراض "كوفيد -19"، و14 عينة لدى سكان عاديين.

ويشهد العالم فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات قياسية للإصابات بفيروس كورونا فى ظل انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة التى تم رصدها فى جنوب إفريقيا وتتضمن عددا قياسيا من الطفرات وظهرت بعد فترة هيمنة نسخة "دلتا" المكتشفة فى الهند.