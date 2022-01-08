ضبط موظف بالدقهلية أهدر غرامات للدولة بمليون جنيه بعد السماح ببناء عقار مخالف

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى، وتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف والإضرار بالمال العام.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية)، وتمكينه من تنفيذ أعمال بناء عقار وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات حياله لمخالفته أحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة عن تلك الأعمال والتى تجاوزت (مليون جنيه) فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.