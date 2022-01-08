اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 12:33 م
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ضبط "الدكتور" بحوزته أقراصا مخدرة وهيروين قبل ترويجها في شبرا الخيمة

السبت، 08 يناير 2022 12:23 م
ضبط "الدكتور" بحوزته أقراصا مخدرة وهيروين قبل ترويجها في شبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لممارسته نشاطا إجرامية بالإتجاره بالمواد المخدرة، حيث تم ضبطه بالقرب من محل سكنه بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية لقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منزله بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وكرا لترويج الأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم "ع ح ع"، وشهرته الدكتور، 50 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 2457 قرص مخدر متنوع، بالإضافة إلى 5 قطع من مخدر الحشيش، و20 لفافة من مخدر الهيروين، ومقص حديدى، ومبلغ مالي 1380 جنيها، وهاتف محمول. وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

الإتجار بالمخدرات

اقراص مخدرة

شبرا الخيمة

لفافات هيروين

مديرية أمن القليوبية

إدارة مكافحة المخدرات

حشيش

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