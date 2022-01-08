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"شقته بالمشرط".. أسرة من العاشر تتهم طبيبة باصابة الجنين بجرح قطعى أثناء الولادة

السبت، 08 يناير 2022 02:18 ص
"شقته بالمشرط".. أسرة من العاشر تتهم طبيبة باصابة الجنين بجرح قطعى أثناء الولادة أمن الشرقية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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اتهمت أسرة من العاشر من رمضان، طبيبة نساء، بالتسبب في جرح قطعي للوليد بطول الراس، ذلك أثناء عملية ولادة قيصرية في أحد مراكز طبية الخاصة.
 
تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، من مأمور قسم اول العاشر من رمضان ، بتلقي  بلاغا من مواطن، يتهم فيه " س. ال"، اخصائى نساء و توليد، بانها أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته، واستخراج الجنين من الرحم، تسببت في جرح قطعي للوليد بطول الراس، وقامت بخياطة بحوالى 17 غرزة جراحية، ولفها بالشاش دون اخبار أسرته.
 
مؤكد اكتشافهم للإصابة الطفل عند وضع  في الحضانة بعد الولادة ، اثناء الفحص الطبي له، وتوالت التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.
 
 
 

الشرقية

اهمال طبي

اخبار الشرقية

العاشر من رمضان

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