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شبورة مخيفة على الطرق.. وغلق محور 30 يونيو والطرق السريعة فى بورسعيد.. لايف

السبت، 08 يناير 2022 01:12 ص
شبورة مخيفة على الطرق.. وغلق محور 30 يونيو والطرق السريعة فى بورسعيد.. لايف شبورة كثيفة
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، من إغلاق جميع الطرق السريعة فى محافظة بورسعيد والمؤدية إلى محافظات الإسماعيلية ودمياط، وكذلك محور 30 يونيو وشارع محمد علي.
 
أعلنت إدارة مرور بورسعيد، مساء أمس الجمعة، عن إغلاق طريق الخروج من  بورسعيد إلى دمياط، نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر. 
 
كما كانت إدارة مرور بورسعيد، قد أعلنت قبل ذلك، عن إغلاق طريق الخروج من  بورسعيد إلى الإسماعيلية، وطريق محور 30 يونيو، نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر. 
 
وتهيب إدارة المرور، بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخري بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة .
 
إغلاق طريق بورسعيد دمياط
إغلاق طريق بورسعيد دمياط

جانب من الشبورة الكثيفة المخيفه
جانب من الشبورة الكثيفة المخيفه

شبورة كثيفه ببورسعيد الان
شبورة كثيفه ببورسعيد الان

شبورة كثيفه في محافظة بورسعيد
شبورة كثيفه في محافظة بورسعيد

طريق بورسعيد دمياط
طريق بورسعيد دمياط

 


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