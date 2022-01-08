اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 01:57 م
أكرم القصاص
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رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة مخالفات البناء وصيانة أعطال الكهرباء بإهناسيا

السبت، 08 يناير 2022 12:49 م
رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة مخالفات البناء وصيانة أعطال الكهرباء بإهناسيا رفع تراكمات القمامة ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتسيير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، قاد المحاسب نشأت معبد رئيس مدينة إهناسيا حملة لرفع الإشغالات المخالفة من قبل الباعة الجائلين بشوارع المدينة، لتيسير حركة المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إزالة التعديات على خط التنظيم بمنطقة خلف مدرسة الثانوية الصناعية بالمدينة.

 

هذا بالإضافة إلى صيانة وإصلاح بعض حنفيات حريق بقرية منشأة طاهر والدير وبراوة، وصيانة 35 كشافا بقرية البهسمون، فضلا عن استمرار أعمال رفع المخلفات والأتربة بشوارع المدينة والقرى التابعة.


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