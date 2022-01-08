حبس المتهمين بالاعتداء على فريق تصوير أحد الأعمال الدرامية بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس اثنين من المتهمين فى واقعة الاعتداء على فريق عمل أحد الأعمال الدرامية وسرقتهم خلال تصويرهم مشاهد من العمل بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال العاملين بالعمل والذين أفادوا، أنهم تعرضوا بالسب والقذف من قبل المتهمين والاعتداء بالضرب خلال تصوير عمل درامي بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وتابع المجنى عليهم، أن المتهمين استولوا على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير "المستولى عليها"، وتسليمها لطاقم العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.