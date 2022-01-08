تعرض 21 ألف جرعة لقاح كورونا للإهدار إثر إعصار راى بالفلبين

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تعرضت نحو 21 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا للإهدار في المناطق المتضررة من إعصار "راي" في الفلبين.



وقالت وكيل وزارة الصحة الفلبينية ورئيس المركز الوطني لعمليات التلقيح، ميرنا كابوتاجي، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن إهدار اللقاحات في مدن إيلوايو وفيساياس الوسطى، وبيسايا الشرقية، وكاراجا.



غير أن بعض المناطق لم تقدم أي تقرير بعد بشأن هذا الصدد لأن خطوط الاتصال والكهرباء لا تزال معطلة في أعقاب التدمير الذي ألحقه الإعصار، وأنه جارٍ استكمال التقرير على أن يكون كاملًا خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، لافتة إلى أن جميع الـ 23 حكومة محلية قد استأنفت عملية التطعيم ضد المرض.



كما أعلن المركز الوطني لعمليات التلقيح عن أن البلاد قد منحت التطعيم بالكامل لنحو 51.7 مليون فرد، بينما حصل 57.4 مليون شخص على الجرعة الأولى و2.8 مليون آخرين حصلوا على جرعات معززة.

يذكرأن، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ميرنا كابوتاجي، إن بلادها تتطلع إلى بدء تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عامًا بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحلول أوائل الشهر المقبل.



ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن كابوتاجي، التي تترأس المركز الوطني لإدارة عمليات التطعيم قولها، إن الحكومة تنتظر تسلم لقاحات فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام إلى 11 عامًا لأنها لا تحتوي على نفس المكون المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 عامًا وما فوق.



وأضافت كابوتاجي أن الحكومة تتطلع إلى تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام إلى 11 عامًا في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.



وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70 % من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين نسمة قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.



يشار إلى أن الفلبين - التي تكافح أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا - قد تمكنت حتى الآن من تطعيم 7ر51 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس.