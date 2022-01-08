تسليم الميداليات للفائزين فى ختام بطولة الجمهورية للعبة الترايثلون بالسويس

أقيمت بطولة الجمهورية للعبة الترايثلون اليوم بشاطئ السوايسة ومنطقة الكورنيش الجديد بمحافظة السويس فى رياضة الجرى والسباحة والدراجات بمشاركة 9 محافظات، تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى والدولى للعبة الترايثلون الثلاثي.

سلم خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء محمود حسين العطار، مدير عام الاتحاد المصرى للترايثلون، الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى على مستوى البطولة.

شهدت البطولة منافسة قوية بمشاركة عدد كبير من لاعبى المنتخب المصري، و350 لاعبا ولاعبة ممثلين لعدد من الأندية من 9 محافظات هى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية والمنيا وسوهاج ودمياط والسويس.

وشهد حفل تسليم الجوائزوالميداليات للفائزين كلا من المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حى السويس وعادل درويش مديرعام مشروع الشاليهالت والشواطئ، وأشرف سليمان مدير الطوارئ والتدخل السريع والمهندسة رضا عبود نائب مدير جهاز الحدائق والتجميل وممثلى الاتحاد المصرى للترايثلون ومنظمى البطولة.

وأشاد المدير التنفيذى للاتحاد بمجهودات محافظة السويس فى دعم بطولات الاتحاد وتذليل العقبات و رعاية البطولة فى أعلى صورها.

وفى نهاية البطولة تسلم خالد سعداوى درع الاتحاد المصرى للعبة من اللواء محمود حسين مدير عام الاتحاد تقريرا لجهوده فى دعمه المستمر للارتقاء باللعبة بمحافظة السويس.

كما قدم الدرع خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حى السويس وعادل درويش مدير عام مشروع الشاليهات والشواطئ بمحافظة السويس تقديرا لمشاركتهم وجهودهم فى البطولة.