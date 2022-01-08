تزويد العاملين بـ"النواب الأمريكى" بأقنعة N95 فى ظل مخاوف من تفشى كبير لكورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن العاملين فى الكونجرس سيتلقون أقنعة وجه ذات جودة أعلى فى ظل مخاوف متزايدة من أن يؤدى متحور أوميكرون إلى تفشى كبير للإصابات فى مبنى الكابيتول، وفقا لرسالة البريد الإلكترونى تم إرسالها مساء أمس الجمعة.

وجاء فى الرسالة التى تم إرسالها إلى مديرى الموظفين بمجلس النواب ومديرى المقاطعات إن المسئول الإدارى الرئيسى قد قام بتحديق برنامج الأجهزة الوقائية الشهرى ليشمل أقنعة N95 لكل مكاتب مجلس النواب. وأشارت الرسالة إلى أن مكتب الطبيب الحاضر يدعم توجيهات مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة التى توصى بتغطية الوجه باستخدام أقنعة مثل N95 عند الوجود فى الأماكن العامة، ولاسيما عندما لا يمكن الالتزام بقاعدة التباعد الاجتماعى لمسافة ستة أقدام بين فردين.

وتم تخصيص أقنعة جراحية من قبل لمكاتب مجلس النواب، لكنها تقدم حماية أقل من أقنعة N95. كما تم توفير معقم الإيدى ومناديل التطهير والقفازات.

وسيتم تزوير كل مكتب لمجلس النواب فى واشنطن بـ 40 من أقنعة N95شهربا، ويمكن لكل منطقة أيضا طلب ما يصل إلى 40 قناع.

وكان بران موناهان، كبير أطباء الكونجرس قد حذر يوم الاثنين الماضى من عدد غير مسبوق من الإصابات فى مبنى الكابيتول، تسبب فيها ارتفاع فى حالات الإصابة بين العاملين والنواب غير الحاصلين على اللقاح. ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.



