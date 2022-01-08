اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 12:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد وداع أخيه بـ4 شهور.. وفاة محمد العربي شقيق "شهبندر التجار" بعد صراع مع المرض

السبت، 08 يناير 2022 12:00 ص
بعد وداع أخيه بـ4 شهور.. وفاة محمد العربي شقيق "شهبندر التجار" بعد صراع مع المرض المرحوم محمود العربي وأشقائه
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى اليوم محمد العربى عن عمر يناهز 95 عامًا شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربى والذى توفى منذ 4 شهور، وسوف يتم دفنه غدا بقرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وكان رجل الأعمال محمود العربى الشهير بـ"شهبندر تجار مصر"، له دورًا مؤثرًا ومحوريًا في تطوير أداء اتحاد الغرف التجارية المصري، كما ساهم في تطوير وتوطين الصناعة الوطنية.

وولد العربى عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، توفي والده وهو في سن صغير، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية ليواصل رحلة كفاح بعدها ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.

 


وفاة

محمد العربى

شقيق محمود العربى

الدفنة فى المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول جلسة تداول لبورصة عربية يوم الجمعة.. أسواق المال الإماراتية تطبق مواعيد تعاملات جديدة من الإثنين إلى الجمعة.. النظام الجديد يهدف لجذب المستثمرين العالميين.. وتعيين هشام خالد رئيسًا لبورصة أبو ظبى

الجمعة، 07 يناير 2022 10:00 م

قصواء الخلالى: للشعر العربى مقاما كبيرا وحضرة عظيمة بموسيقاه وسجعه

الجمعة، 07 يناير 2022 07:47 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. بدء أول يوم عمل رسمى الجمعة لأول مرة فى الإمارات.. وصول أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادى حول العالم للسعودية.. وتسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور بإنجلترا

الجمعة، 07 يناير 2022 12:40 م

بطولة أمم أفريقيا.. 3 منتخبات عربية تسعى لاستعادة لقب الكان الغائب

الجمعة، 07 يناير 2022 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة