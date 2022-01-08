بعد وداع أخيه بـ4 شهور.. وفاة محمد العربي شقيق "شهبندر التجار" بعد صراع مع المرض

المنوفية - محمد فتحى

توفى اليوم محمد العربى عن عمر يناهز 95 عامًا شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربى والذى توفى منذ 4 شهور، وسوف يتم دفنه غدا بقرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وكان رجل الأعمال محمود العربى الشهير بـ"شهبندر تجار مصر"، له دورًا مؤثرًا ومحوريًا في تطوير أداء اتحاد الغرف التجارية المصري، كما ساهم في تطوير وتوطين الصناعة الوطنية.

وولد العربى عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، توفي والده وهو في سن صغير، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية ليواصل رحلة كفاح بعدها ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.