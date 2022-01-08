اليوم السابع
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انكسار السبورة على الطريق الدولى الساحلى وفتح كمين مطوبس.. صور

السبت، 08 يناير 2022 11:12 ص
انكسار السبورة على الطريق الدولى الساحلى وفتح كمين مطوبس.. صور فنتح كمين مطوبس على الطريق الدولي الساحلي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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انكسرت الشبورة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بشروق الشمس، وتم فتح كمين مطوبس على الطريق الدولي الساحلي، الذي أغلق نتيجة الشبورة الكثيفة، خوفا وحفاظا على حياة مستقلي السيارات، تحسبا لوقوع حوادث على الطريق الدولي الذي غطته الشبورة وحجبت الرؤية تماماً.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطقس بالمحافظة، وحجب الشبورة للرؤى بعدد من الطرق، ووجه غرفة العمليات ومرفق الإسعاف وإدارة المرور ومديرية الصحة، وغرف العمليات بمجالس المدن وخاصة الواقعة على شمال المحافظة، للتعامل الفوري.

 وكانت شبورة كثيفة غطت الطرق الرئيسة والفرعية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وحذرت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر، وعدم تجاوز السرعة المقررة في هذه الحالات، وتشغيل الإنارة، في حين أغلق كمين مطوبس خوفا على حياة مستقلي السيارات والركاب.

شبورة ورياح وطقس بارد بكفر الشيخ
شبورة ورياح وطقس بارد بكفر الشيخ
فنتح كمين مطوبس على الطريق الدولي الساحلي
فنتح كمين مطوبس على الطريق الدولي الساحلي

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

شبورة

طقس

سيارات

البرلس

مطوبس

الطريق الدولي الساحلي

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