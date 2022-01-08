اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 08:28 م
أكرم القصاص
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انقطاع التيار الكهربائى عن مطار بيروت وسائر البلاد بشكل كامل

السبت، 08 يناير 2022 07:40 م
انقطاع التيار الكهربائى عن مطار بيروت وسائر البلاد بشكل كامل ظلام عقب انقطاع التيار الكهربى_ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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انقطع التيار الكهربائى عن مطار بيروت الدولى فى لبنان، بعد إشكال وقع فى محطة عرمون لتوليد الكهرباء دفع "شركة كهرباء لبنان" إلى قطع التيار عن كافة الأراضى فى البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأفادت قناة "الجديد"، بأن "الشركة قطعت الكهرباء عن جميع الأراضى اللبنانية، نتيجة إشكالات حصلت فى محطة عرمون، بعد محاولات اقتحام لباحة المحطة أقدم عليها أهالى المنطقة احتجاجا على التقنين القاسى بالتيار، ما أدى لخروج كافة المعامل عن الشبكة".

 

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صورة تظهر الظلام الدامس فى المطار نتيجة انقطاع الكهرباء.

 

أفادت قناة الجديد اللبنانية السبت، بانقطاع الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية بسبب "إشكالات في محطة عرمون".



وأوضحت القناة أن الأزمة "نتجت بسبب محاولات اقتحام المحطة أدّت لخروج كافة المعامل عن الشبكة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

 


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