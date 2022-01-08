انخفاض عدد سكان بلغاريا بنسبة 11.5% خلال العقد الماضي

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انخفض عدد سكان بلغاريا بنسبة 11.5% في العقد الماضي، وفقًا للنتائج الأولى من تعداد عام 2021.



وأفاد المعهد الوطني للإحصاء - وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية - إن الأمة تقلصت بمقدار 844 ألف شخص، من حوالي 7.3 مليون في عام 2011 إلى 6.5 مليون اليوم.



ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى معدلات المواليد المنخفضة، والوفيات المرتفعة، والتدفق المستمر للهجرة الذي أدى إلى مغادرة الأشخاص في سن العمل للبحث عن وظائف وآفاق تعليمية أفضل في أوروبا الغربية وخارجها.



وقالت ماجدالينا كوستوفا من معهد الإحصاء "هذا هو أكبر انخفاض تم تسجيله حتى الآن. وشيخوخة السكان هي اتجاه دائم آخر".



وظلت بلغاريا لسنوات على رادارات الأمم المتحدة كواحدة من الدول ذات أسرع تقلص سكاني في العالم.



ومنذ أن انتقلت دولة البلقان من نظام شمولي إلى اقتصاد السوق الحرة قبل ثلاثة عقود، انخفض عدد سكانها بمقدار الربع تقريبًا، من حوالي 9 ملايين إلى 6.5 مليون اليوم.



ويقدر خبراء الأمم المتحدة أنه إذا استمرت هذه الاتجاهات، فسوف تنكمش بلغاريا أكثر إلى حوالي 5.4 مليون شخص بحلول عام 2050.