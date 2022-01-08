اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 04:49 م
أكرم القصاص
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الهدوء يسود لجان امتحانات النقل الأزهرية فى أول الأيام.. صور

السبت، 08 يناير 2022 04:38 م
الهدوء يسود لجان امتحانات النقل الأزهرية فى أول الأيام.. صور لجان امتحانات النقل الأزهرية في أول أيامها
كتب لؤى على

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بدأت اليوم السبت، امتحانات النقل الأزهرية؛ حيث سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان. 
 
وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم رصد ردود أفعال الطلاب في مقر اللجان ومن خلال مجموعات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين من خلالها أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أية شكاوى تتعلق بالامتحانات على مستوى جميع المناطق الأزهرية.
 
وقام مديرو العموم بقطاع المعاهد الأزهرية بجولات تفقدية لبعض اللجان بالمناطق الأزهرية لمتابعة أعمال الامتحانات؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، مشددين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.
 
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امتحانات الازهر

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الصف الرابع

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