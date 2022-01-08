العراق: العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على أسلحة ومواد متفجرة في ديالي

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم السبت العثور على وكر للإرهابيين بداخله أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة في محافظة ديالي.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن "قيادة القوات البرية ومن خلال فرقة المشاة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالي مستمرة في عمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية وعلى ضوء معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، نفذت قوة من اللواء الثالث والخمسين ضمن الفرقة الاولى، عملية أمنية ضمن منطقة زور شيخ بابا".



وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن العثور على وكر تابع لعصابات داعش الإرهابي بداخله قاذفة RBG7، و 15 بطارية تفجير وحشو مقذوفات وأسلاك وعبوات معدة للتفجير محلية الصنع وعبوات ناسفة تستخدم في تفجير أبراج الطاقة و 4 كم من مادة السيفور شديدة الانفجار.