الظهور الأول لحسن راتب وعلاء حسانين بجلسة محاكمتهما في قضية الآثار الكبرى.. فيديو وصور

كتب عبد الله محمود- أحمد حسنى - محمد العاصي

وصل منذ قليل، لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لمحاكمتهم في قضية الاتجار في الآثار، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، لمحكمة الاستئناف لاستشعار الحرج، وحضر المتهمين لقاعة المحكمة مرتدين الملابس البيضاء.





وتناول اللايف تفاصيل وكواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين، والمواقف القانونية لتنحي المحكمة عن نظر القضية.

و كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.