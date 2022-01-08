الصغرى تنخفض لـ8 بالقاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس بكافة الأنحاء

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت، حتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 8 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 8 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 9 درجات

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 8 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 8 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات