الدفاع الروسية: إجلاء 25 روسيا من "ألما آتا" الكازاخستانية إلى موسكو

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إجلاء 25 مواطنا روسيا من "ألما آتا" الكازاخستانية إلى العاصمة (موسكو).



وأضافت الدفاع الروسية - في بيان اليوم السبت - " أن طائرة نقل جوي تابعة للقوات الجوية الروسية أجلت 25 روسيا من مطار "جيتيجين" الواقع في "ألما آتا" إلى موسكو، حيث كانوا في كازاخستان في رحلة سياحية".



وتابعت " أن الروس وصلوا إلى "ألما آتا" لقضاء عطلة رأس السنة في أحد منتجعات التزلج، وبسبب تفاقم الوضع وإغلاق المطار تواجدوا في الفندق، وتوجهوا إلى قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام لطلب المساعدة في إجلائهم إلى الأراضي الروسية".. مشيرة إلى أنه في الوقت الحاضر تم إجلاء مجموعة السياح الروس بالكامل على متن طائرة نقل عسكرية من "ألما آتا" إلى العاصمة الروسية موسكو.



وكانت السفارة الروسية لدى كازاخستان أعلنت - في وقت سابق من اليوم - أن طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية سيقوم بإجلاء المواطنين الروس من كازاخستان غداً الأحد، حيث سيتم تنفيذ رحلتين من ألما آتا إلى مدينتي "إيفانوفو" و"أورنبورج" في روسيا.