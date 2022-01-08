اليوم السابع
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الثلوج تتسبب فى إغلاق طرق بالجزائر

السبت، 08 يناير 2022 11:59 ص
الثلوج تتسبب فى إغلاق طرق بالجزائر الثلوج فى الجزائر
إيمان حنا

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تسببت الثلوج فى إغلاق عدة طرق بولايات مختلفة فى الجزائر، ما تسبب فى عرقلة حركة المرور بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها الجزائر منذ الخميس الماضى، وفق بيان لمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني بالجزائر.

ونبه ذات المصدر نفسه إلى أنه بالنظر إلى الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة التي تشهدها أغلب ولايات الوطن وخصوصا خلال الفترة الليلية، وفي الصباح الباكر، ‏يتعين على السائقين توخي الحيطة والحذر وذلك تجنبا لخطر الانزلاق نتيجة احتمالية تشكل الصقيع خصوصا في المناطق التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة.

وذكر البيان في هذا السياق بالطرق التي ما تزال مغلقة أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج وتلك التي يصعب بها السير نتيجة تشكل طبقة الجليد. ففي ولاية البويرة سجلت مصالح الدرك الوطني أن لطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو مغلق بسبب تراكم الثلوج وبالضبط على مستوى تيزي ايكولال في بلدية بشلول، ونفس الشئ بالنسبة للطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو في منطقة كول ببلدية أغبالو.


الجزائر

الثلوج فى الجزائر

اخبار الجزائر

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