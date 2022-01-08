التعليق الأول لحسن راتب وعلاء حسانين في اتهامهما بقضية الآثار الكبرى..صور

كتب عبد الله محمود- أحمد حسنى - محمد العاصي - تصوير خالد كامل

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، لأقوال المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين فى قضية الاتجار فى الآثار، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره فى الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق فى تزييف آثار بقصد الاحتيال، لمحكمة الاستئناف لاستشعار الحرج.

وأنكر حسن راتب التهم المنسوبة إليه، مستطرداً: "معنديش فكرة عن الموضوع ده أقسم بالله".

وأنكر علاء حسانين التهم المنسوبة إليه، مستطرداً: "محصلش وعايز استأذن فى غرفة المداولة 5 أيام عشان الأمن القومى وعشان حياتي، لو كلامى ملوش أهمية ادونى إعدام".

وأنكر باقى المتهمين التهم المنسوبة إليهم.

و كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره فى الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق فى تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه فى العصابة التى يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه فى ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر فى أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقى المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر فى المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجرى التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا فى التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.





محاكمه حسن راتب (6)



محاكمه حسن راتب (7)



محاكمه حسن راتب (8)



محاكمه حسن راتب (9)



محاكمه حسن راتب (10)



محاكمه حسن راتب (11)



محاكمه حسن راتب (12)



محاكمه حسن راتب (13)



محاكمه حسن راتب (14)



محاكمه حسن راتب (15)



محاكمه حسن راتب (1)



محاكمه حسن راتب (2)



محاكمه حسن راتب (3)



محاكمه حسن راتب (4)