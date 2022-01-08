اصلاح عطل فى خط مياه الشرب بقريتى بصفط الخرسا وطلا بالفشن فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، الإجراءات المنفذة حيال شكوى المواطنين بقريتي صفط الخرسا وطلا من ضعف وانقطاع مياه الشرب إثر عطل طارئ بخطى مياه الشرب بالقريتين، مشيراً إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تمكنت من إصلاح العطل، وإعادة انتظام ضخ المياه، وقامت معدات الوحدة المحلية بسحب المياه من الشارع وعودة حركة السير.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تمكنت الوحدة من إزالة في المهد لحالة بناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،فيما تواصل الوحدة جهودها اليومية بقطاع النظافة بشوارع كورنيش الإبراهيمية والشيخ غنيم وسعد زغلول وسماح الوجوه والعباسي والقدس وأحمد طاهر والشيخ عبدالوهاب والسوق القديم والدعوة الإسلامية والشرفاء والبنك الأهلي القديم والشيخ زهران وصلاح سالم والقيسارية وبورسعيد والثورة والاستقلال ومصطفي كامل والجيش وعماد الدين والترعة الفشنية والسلطان حسين وأحمد عرابي والدستور والتحرير والصعايدة والجمهورية، فضلا عن جمع المخلفات المنزلية بدائرة المركز وتفريغ الحاويات داخل المدينة، والذي على إثره تم توريد أكثر من 60 طنا من النفايات لمصنع إعادة التدوير بسمسطا.