إصابة طالبتين صدمتهما موظفة بسيارتها داخل جامعة القاهرة

دهست موظفة بجامعة القاهرة، طالبتين خلال قيادتها سيارة ملاكي داخل الحرم الجامعي، ما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى، وضبط الموظفة وزميلها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن موظفة بالجامعة، صدمت طالبتين مما أسفر عن إصابتهما.

وذكر شهود عيان أن الموظفة خلال تعلم القيادة بمساعدة زميل لها، اصطدمت بطالبتين، ما أسفر عن إصابتهما، حيث أصيبت إحداهما بكسر بالحوض، والعمود الفقري، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وإسعافهما.

تم ضبط الموظفة وزميلها، والتحفظ على السيارة، والاستماع لأقوال الشهود، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.