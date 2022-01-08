إزالة 838 حالة تعد بمساحة 89 ألف و848 متر مربع على النيل والمجارى المائية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الوحدات المحلية من خلال الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن من إزالة 838 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 89 ألف و848 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، صرح بذلك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

أوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 585 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 32277 متر مربع، وعدد 46 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4459 متر مربع، وعدد 206 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 53111 متر مربع.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أعلن قبل ذلك عن إزالة 599 حالة تعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجهات الولاية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، والتى بدأت يوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الجمعة 29 أكتوبر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 508 حالة تعدى بالمبانى بمساحة 34 ألف و 560.5 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 91 حالة تعدى بالزراعة بمساحة 84 فدان و16 قيراط.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.