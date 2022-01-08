اليوم السابع
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أثيوبيا تنتهك المعايير الدولية وتقتل 56 شخصا في غارات على مخيم نازحين بتيجراي

السبت، 08 يناير 2022 01:18 م
أثيوبيا تنتهك المعايير الدولية وتقتل 56 شخصا في غارات على مخيم نازحين بتيجراي الحرب فى إثيوبيا - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، إنه قتل 56 شخصا، وأصيب 30 آخرون، في غارة إثيوبية على مخيم للنازحين شمال غرب إقليم تيجراي.

وبالأمس قتل 3 لاجئين إريتريين من بينهم طفلان، وأصيب 4، إثر غارة جوية في منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا التي كانت محور حرب على مدى أشهر، حسبما قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وشن الجيش الإثيوبي عدة غارات جوية مميتة في تيجراي في الأشهر الأخيرة.

وقال بيان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن 4 لاجئين آخرين أصيبوا في الضربة، وأضاف: "لحسن الحظ حياتهم ليست في خطر".

وفر آلاف اللاجئين من المخيمات بسبب الحرب وسط هجمات شنتها قوات الحكومة الإثيوبية، التي تنتهك المعايير الدولية وترتكب جرائم حرب وفق بيانات صادرة من الأمم المتحدة.

وتحولت الحرب في إثيوبيا أواخر ديسمبر، عندما اقتربت قوات تيجراي من العاصمة أديس أبابا.

 


غارات إثيوبية

تيجراي

اقليم تيجراي

الحرب في تيجراي

اثويبيا

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