اليوم السابع
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6 معلومات عن " كتيب وظائف المستقبل" لطلاب المرحلة الإعدادية

الجمعة، 07 يناير 2022 09:18 م
6 معلومات عن " كتيب وظائف المستقبل" لطلاب المرحلة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير" كتيب وظائف المستقبل للطلاب" موضحة أنه ليس منهج دراسى بل كتيب إضافى الهدف منه تعريف طلاب المرحلة الإعدادية، بوظائف سوق العمل فى المستقبل، نقدم فى التقرير التالى 6 معلومات عن كتيب وظائف المستقبل.

 

ـ إضافة "كتيب وظائف المستقبل" لطلاب المرحلة الابتدائية خلال الفترة المقبلة.

ـ "كتيب وظائف المستقبل" ليس منهجاً جديداً للمرحلة الإعدادية، وإنما هو كتيب إضافي فقط وإرشادي لطلاب المرحلة الإعدادية.

ـ يستهدف "كتيب وظائف المستقبل" تعريفهم على الوظائف التى سيحتاجها سوق العمل في المستقبل.

ـ تعريف الطلاب بالتخصصات التعليمية التي يجب أن يحصل عليها أو يلتحق بها الطالب حتى تتلائم مع الوظيفة التي يرغب في العمل بها.

ـ  يهدف كتيب وظائف المستقبل"، لمساعدة الطالب في اتخاذ القرار بعد انتهاء المرحلة الإعدادية.

ـ يعطى كتيب وظائف المستقبل "الطالب القدرة إذا كان يود الاستمرار فى التعليم العام أم التحول إلى التعليم الفني.


التربية والتعليم

كتيب وظائف المستقبل

سوق العمل

الالتحاق بالتعليم الفنى

اخبار مصر

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