6 خطوات على الطريق إلى الجمهورية الجديدة القادرة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " رسائل الرئيس السيسى من كاتدرائية ميلاد المسيح كشفت ملامح مسيرة البناء.. بدأ بالحلم ويكتمل بالعلم والعمل.. 6 خطوات على الطريق إلى الجمهورية الجديدة القادرة.. استعادة الأمن والاستقرار.. عودة الروح الوطنية.. تطوير البنية التحتية وتوفير "حياة كريمة".. تحقيق الاكتفاء الذاتي.. تفعيل دور الدبلوماسية المصرية.. استعادة الهوية.

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