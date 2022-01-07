4 قرارات اتخذتها جهات التحقيق لكشف تفاصيل انقلاب "ميكروباص أطفيح" وإصابة 16

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها فى واقعة انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى بأطفيح، واتخذت جهات التحقيق عدة قرارات لكشف تفاصيل الواقعة.

1- قررت النيابة العامة عرض السيارة المتسببة فى الحادث على مهندس فنى لفحصها.

2- استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تقرير طبى وافً عن حالتهم.

3- طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

4- استمعت جهات التحقيق لأقوال المصابين التى استقرت حالتهم الصحية.

وأصيب 16 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من بنى سويف اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بأطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.