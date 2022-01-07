اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 04:45 م
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وفاة مسن بالسكتة القلبية فى مشادة مع بناته بسبب زواجه بالغربية

الجمعة، 07 يناير 2022 04:33 م
وفاة مسن بالسكتة القلبية فى مشادة مع بناته بسبب زواجه بالغربية إسعاف -أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية حادثا مأساويا، حيث تجردت طبيبة صاحبة مركز تجميل وشقيقتها من مشاعر الرحمة والإنسانية حينما اعتدوا على والدهم بالسب والقذف بسبب زواجه بعد وفاة أمهم خوفا على الميراث أدى إلى وفاته بالسكته القلبية.

 

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مستشفى طنطا الجامعى بوصول "أحمد. ع. ض" 60 سنة جثة هامدة إثر تعرضه لتوقف عضلة القلب وهبوط بالدورة الدموية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة بنات المجنى عليه حسب ما جاء بأقوال الزوجة بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بسبب تعديهما عليه بالسب والقذف ونهره بسبب قيامة بالزواج بعد وفاه والدتهم، وأن هناك سابقة مشاكل بينهم ومحاضر وصدر له قرار تمكين من المحامى العام باستلام الشقة، وتم تحرير محضر برقم 171 إدارى قسم ثان طنطا وإخطار النيابة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة .


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