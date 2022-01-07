اليوم السابع
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مصرع موظف وإصابة زوجته نتيجة تسريب لاسطوانة الغاز فى المنوفية

الجمعة، 07 يناير 2022 05:43 م
مصرع موظف وإصابة زوجته نتيجة تسريب لاسطوانة الغاز فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقي موظف مصرعه، وأصيبت زوجته باختناق شديد وغيبوبة إثر تسرب للعاز من إسطوانة الغاز داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، حيث لقي الشاب مصرعه في الحال، فيما تم نقل زوجته إلي مستشفي شبين الكوم في حالة حرجه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، اخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع شاب، وإصابة زوجته باختناق شديد وغيبوبة، وبالفخص تبين أن السبب هو تسريب الغازمن اسطوانه الغاز، تم نقل الزوجة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. شبين الكوم، 


شبين الكوم

محافظة المنوفية

مصرع شاب

تسريب الغاز

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