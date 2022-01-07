مرشح كورى للرئاسة يقترح توفير علاجات لـ"تساقط الشعر" ضمن وعوده الانتخابية

روسيا اليوم

كشف المرشح الرئاسي الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، أنه سيقدم سياسة خاصة لعلاج الصلع في حال انتخابه، ما جعله يحظى بتأييد العديد من الناخبين الذين يعانون من تساقط الشعر.

ومنذ الكشف عن اقتراحه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر تساقط الشعر كموضوع ساخن قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مارس، حيث ركزت الانتخابات السابقة على البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والعلاقات مع الولايات المتحدة، والفضائح والمشاكل الاقتصادية.

وقال لي للصحفيين، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن علاجات إعادة نمو الشعر يجب أن يغطيها برنامج التأمين الصحي الوطني.

وكتب في تغريدة يخاطب الناخبين: "من فضلكم، أخبرونا بما يزعجكم بشأن علاجات تساقط الشعر وما يجب أن ينعكس في السياسات. سأقدم سياسة مثالية لعلاج تساقط الشعر".

ولاقت تغريدة المرشح تفاعلا كبيرا لدى أشخاص صلع يدعمون اقتراحه.

في المقابل، كانت هناك أيضا انتقادات قوية مفادها أن اقتراحه مجرد تعهد انتخابي مدفوع بالشعبوية.

وحاليا، لا يغطي برنامج التأمين الحكومي تساقط الشعر المرتبط بالشيخوخة والعوامل الوراثية، حيث يتم دعم علاجات تساقط الشعر فقط إذا كان التساقط ناتجا عن أمراض معينة.

وتشير التقارير إلى أن واحدا من كل خمسة كوريين جنوبيين يعاني من تساقط الشعر.