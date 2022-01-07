اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجهولون يحاولون الدخول لأراضى وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكازاخستانية

الجمعة، 07 يناير 2022 01:57 م
مجهولون يحاولون الدخول لأراضى وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكازاخستانية احتجاجات كازاخستان
وكالات الأنباء

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ذكرت وزارة الداخلية الكازاخستانية أن ثلاثة أشخاص مجهولين حاولوا دخول أراضى الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الكازاخستانية فى منطقة أكتوبى.

وقالت الوزارة فى بيان حسبما نقلت "سبوتنيك"،  "وردت معلومات عن محاولة ثلاثة مجهولين دخول أراضي الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بعد طلقات تحذيرية فروا منها".

كما حاول مجهولون إطلاق النار على الجنود في ألما آتا، حسبما أفادت وسائل الإعلام، في إشارة إلى مقر مكافحة الإرهاب.

وقالت وسائل الإعلام في بيان: "اليوم في ألما آتا.. حاول مجهولون إطلاق النار على جنود".

 


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