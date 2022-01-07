مجلس الأمن يبحث الإثنين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين المقبل اجتماعاً مغلقاً لبحث التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع وأطلقت خلالها، على حدّ قولها، صاروخاً فرط صوتي، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية الخميس.
وقالت المصادر إن الاجتماع سيعقد بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى إيرلندا وألبانيا، العضوين الجديدين غير الدائمين في المجلس منذ الأول من يناير.
ووفقاً لأحد هذه المصادر فإنّه من غير المتوقع أن يصدر أي قرار أو إعلان مشترك عن المجلس في ختام الجلسة. وقال مصدر ثان إنّ دولاً أعضاء ستصدر، قبل الاجتماع أو بعده، بيانات منفصلة بشأن هذه التجربة الصاروخية.
مجلس الأمن يبحث الإثنين التجربة الصاروخية لكوريا الشماليةالجمعة، 07 يناير 2022 02:25 ص
صاروخ كوريا الشمالية - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين المقبل اجتماعاً مغلقاً لبحث التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع وأطلقت خلالها، على حدّ قولها، صاروخاً فرط صوتي، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية الخميس.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ترسانة هائلة تضم 25 نوعا من الصواريخ.. تعرف على قدرات كوريا الشمالية الصاروخيةالأربعاء، 05 يناير 2022 02:26 م
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. طوارئ لإجهاض سيناريو اقتحام الكونجرس بذكرى 6يناير.. كوريا الشمالية تطلق قذيفة غير محددة باتجاه بحر اليابان..التحالف الدولى يحبط هجوما على إحدى قواعده بسورياالأربعاء، 05 يناير 2022 12:00 م
رئيس كوريا الجنوبية يدعو كوريا الشمالية للحوار بشكل أكثر جديةالأربعاء، 05 يناير 2022 10:05 ص
اليابان تشكل مركز استجابة للأزمات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستىالأربعاء، 05 يناير 2022 09:01 ص
كوريا الشمالية تطلق "قذيفة غير محددة" باتجاه بحر اليابانالأربعاء، 05 يناير 2022 08:05 ص
كوريا الجنوبية تتعهد باتباع طريق لا رجوع فيه نحو السلام مع كوريا الشماليةالإثنين، 03 يناير 2022 08:55 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة