كازاخستان.. وزارة الداخلية تعلن اعتقال 3 آلاف شخص و"تصفية 26 مسلحاً"

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص، في أكبر مدن البلاد ألما آتا، وتصفية 26 "مجرماً مسلحاً"، حسبما ورد في بيان رسمي.



وأشارت وزارة الداخلية في كازاخستان، إلى أن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، خلال الأيام الماضية، أسفرت عن سقوط 18 من أفراد الشرطة والحرس الوطني وإصابة 748 آخرين، منذ بداية الاحتجاجات.



وأسفرت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ بداية الأسبوع الجاري في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الغاز المسال عن سقوط عشرات الضحايا وإصابة أكثر من ألف من المتظاهرين.

وقال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إنه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، والسلطات المحلية تسيطر على الوضع.

وأضاف توكاييف في بيان، بحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للرئاسة: "بدأت عملية لمكافحة الإرهاب. تقوم القوات الأمنية بعمل مكثف. وقد تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد. وتسيطر الهيئات المحلية على الوضع".