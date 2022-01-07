قداس عيد الميلاد من كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه فى سوهاج.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان بث مباشر.. قداس عيد الميلاد من كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه فى سوهاج حيث جاء البث من مدينة طهطا حيث اصطف الشمامسة أمام الهيكل فى تزامنا مع صول الأنبا إشعيا أسقف طهطا وجهينة ليترأس القداس، وقد شهدت المراسم تكثيفا أمنيًا، حيق قام أفراد من فرق الكشافة بتقسيم الكنيسة إلى العديد من المربعات حيث يجلس فى المقدمة كبار المسئولين والمهنئين ثم الشخصيات العامة وفى الخلف شعب الكنيسة الجماهير والمشاركين فى القداس وذلك وشط إجراءات إحترازية مشددة

وعلى هامش القداس أستقبل الإنبا إشعيا العديد من المهنئين داخل الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد وتبادل معهم التهانى وقدم نيافته الشكر للحكومة على ما تبذله من جهد كبير في إرثاء قواعد الدولة المصرية والمجهود الذى يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل مصر وتقدم مصر

يذكر أن مديرية أمن سوهاج قامت بالدفع بالقيادات لعمل المرورات الدورية على جميع الخدمات المنتشرة بمحيط الكنائس والمطرانيات والجمعيات على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية القوات ووضعها على أهبة الاستعداد وتلقين القوات الدور المنوط بها فى التعامل مع المستجدات، وأنه تم تدعيم الكنائس ببوابات إلكترونية للكشف عن المعادن ويتم تفتيش المشاركين فى الاحتفالات من خلال 3 نقاط تفتيش فى وجود سيدة من الكنيسة لتفتيش السيدات مع ضرورة التأكد من هوية الأشخاص من خلال بطاقة الرقم القومى.

وعلى جانب آخر شهدت الكنائس بمحافظة سوهاج توافد كبيرا لشعب الكنيسة منذ ساعات مبكرة قبل مراسم القداس للمشاركة فى القداس وحجز مكان فى الصفوف الأولى بالمطرانية.

ومن جانبه بعث اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ "الفقى" الأخوة المسيحين داخل مصر والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيراً أن وحدتنا الدائمة هى الأساس فى تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.