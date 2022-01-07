قارئة بالإسكندرية تناشد إدخال التليفون الأرضى.. والسنترال: عليها تقديم طلب استعجال

كتبت: شيماء حمدى

أرسلت القارئة مروة محمد سليمان صالح من الاسكندرية المنطقة الرابعة الناصرية في شرق سموحة، شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن "باليوم السابع تطالب، بإدخال الخط الأرضي، الذى قدمت عليه منذ 3 سنوات، وهى بحاجة إليه ضرورية في التعليم ولعمل .



قال مصدر بالسنترال الرئيسى بالإسكندرية، أنه فى حالة تأخر إدخال الخدمة على المواطن التوجه لمقر السنترال الرئيسى بالمنشية، والإستعلام برقم الطلب للاستعجال دخول الخدمة اليه، وتقديم طلب باستعجالها وذلك بسبب الزحام الشديد فى خطوط التليفون الارضى .



وأضاف أن هناك عملية لتطوير سنترالات التليفونات بحيث تسمح بدخول اكبر عدد من الخطوط خلال الفترة المقبلة.



وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".