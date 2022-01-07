اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قاتل طالب فى بولاق الدكرور يكشف كواليس الجريمة ويجرى معاينة تصويرية

الجمعة، 07 يناير 2022 11:16 ص
قاتل طالب فى بولاق الدكرور يكشف كواليس الجريمة ويجرى معاينة تصويرية ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف المتهم بقتل طالب جامعي في بولاق الدكرور بالجيزة، بارتكابه الجريمة وقتله المجني عليها خنقا، حيث أجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذه الحادث، وأرشد عن الهاتف المحمول وجهاز اللاب توب الخاصين بالضحية.

وقال المتهم، أنه تعرف على القتيل عبر موقع فيسبوك، والتقى به بشقته في بولاق الدكرور، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه لخنقه وسرقته.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد وجود شبهة جنائية فى واقعة العثور على جثة طالب جامعى داخل شقة مستأجرة، وذكر شقيق المجنى عليه أنه عقب دفن شقيقه، اكتشف سرقة هاتفه المحمول وجهاز لاب توب خاص به، وأنه يشتبه فى مقتله.

وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن المجنى عليه تعرض للخنق على يد شاب تعرف عليه عبر موقع فيسبوك، حيث استضافه الضحية بشقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، مما دفع المتهم لقتله خنقا، واستولى على هاتفه وجهاز اللاب توب.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


قتل طالب

قتل جامعي

جريمة قتل بولاق الدكرور

قسم بولاق الدكرور

سرقة شقة

سرقة طالب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة