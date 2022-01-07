اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 09:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد.. المول التجارى بالمحور الترفيهى فى منطقه سور مجرى العيون.. صور

الجمعة، 07 يناير 2022 09:00 ص
شاهد.. المول التجارى بالمحور الترفيهى فى منطقه سور مجرى العيون.. صور مشروع تطوير سور مجرى العيون
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع، صور أحد مبانى المحور الترفيهى الخدمى، بمشروع تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة، حيث أكد المهندس عبد العزيز محمود، مدير مشروع المحور الترفيهى الخدمى بسور مجرى العيون، الجارى تنفيذه بالقاهرة، تم الانتهاء من أحد المبانى الخدمية بمشروع تطوير سور مجرى العيون، وجارى تشطيبه، على مساحة 20 ألف متر بارتفاع 3 أدوار ويضم مولات ومطاعم وكافيهات.
 
وأضاف مدير المحور الخدمى بسور مجرى العيون، أنه يتم إنشاء 3 مبانى تضم الخدمات، وجارى تشطيب المبنى الأول بعد اكتمال تنفيذه، والمبنى الثانى تم تنفيذ 50% من الإنشاءات، بمسطح 10آلاف متر من إجمالى 20 ألف متر، ويضم مولا ومطاعم وكافيهات أيضا أما المبنى الثالث يضم 6 سينمات ومسرح، وتم تنفيذ البنية التحتية بنسبة 95%، وجارٍ الآن صب سقف البدروم، مشيرا إلى أن المشروع يضم مسرح مكشوف.
 
وأضاف مدير المشروع لـ"اليوم السابع"، أن المحور الترفيهى يضم 4 أدوار على مساحة 52 ألف متر بإجمالى مسطح 163 ألف متر تقريبا للادوار الاربعة، وأن الأدوار الأربعة تشمل جراج ودور أرضى وأول "مسارح وسينمات ومحال ومطاعم وبلازما"، والطابق الثانى يضم غرف فندقية، بالإضافة إلى تنفيذ مسرح مكشوف على مساحة 4 آلاف متر تقريبا.
مشروع تطوير سور مجرى العيون (3)
مشروع تطوير سور مجرى العيون 

مشروع تطوير سور مجرى العيون (4)
مشروع تطوير سور مجرى العيون 

مشروع تطوير سور مجرى العيون (5)
مشروع تطوير سور مجرى العيون 

مشروع تطوير سور مجرى العيون (6)
مشروع تطوير سور مجرى العيون 

مشروع تطوير سور مجرى العيون (7)
مشروع تطوير سور مجرى العيون 

مشروع تطوير سور مجرى العيون (8)
مشروع تطوير سور مجرى العيون 

مشروع تطوير سور مجرى العيون (1)
مشروع تطوير سور مجرى العيون 

مشروع تطوير سور مجرى العيون (2)
مشروع تطوير سور مجرى العيون 

 


المحور الترفيهى

مشروع تطوير سور مجرى العيون

القاهرة

سور مجرى العيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على نسب تنفيذ مشروع تطوير سور مجرى العيون

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:00 ص

الإسكان تكشف تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "سور مجرى العيون"

الخميس، 04 نوفمبر 2021 10:12 ص

جولة بمشروعات التطوير فى مصر القديمة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير سور مجرى العيون والمنطقة المحيطة.. ويؤكد: الحكومة تنتهى من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة فى أقرب وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

السبت، 09 أكتوبر 2021 01:37 م

عمال مشروع تطوير سور مجرى العيون لـ"إكسترا نيوز": كلنا نعمل بروح واحدة لإنجاز العمل

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 09:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة