سجن 6 ضباط فرنسيين بسبب إهانة مواطن مصرى

كتب وكالات

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، بحق 6 من عناصر الشرطة، بسبب عامل مصرى.

وأصدرت محكمة بوبينييه الفرنسية، الأحكام بعد إدانة الشرطيين، بممارسة العنف وتوجيه شتائم عنصرية إلى مواطن مصرى عند توقيفه فى أبريل 2020، بحسب صحيفة "فرانس بليو".

وقضت المحكمة بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شرطي، كان قد قال: "ماعز صغير كهذا، لا يسبح"، وذلك فى إشارة إلى المصرى الذى كان قد أوقفه، عقب إلقائه بنفسه فى نهر السين، بحسب "سبوتنيك" .

كما صدر حكم بالسجن لـ4 من آخرين لمدة 12 شهرا، من بينها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وحظر ممارسة المهنة لمدة 12 شهرا، وتم الحكم على شرطية سادسة بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لاتهامها بعدم منع العنف.

يشار إلى أن الأحكام التى صدرت من المحمكة، أشد من الأحكام التى أيدها النائب العالم، والذى أيد فقط تهمة الإهانات مطالبا بعقوبة واحدة، ولم يؤيد تهمة العنف.

يشار إلى أنه فى 26 أبريل 2020، ألقت الشرطة الفرنسية فى منطقة باريس، القبض على مصري، 29 عاما، المشتبه فى سرقته معدات من موقع بناء "والذى حاول الفرار بإلقاء نفسه فى نهر السين"، بحسب الشرطة.

وقال أحد عناصر الشرطة فور خروج الشاب من النهر: "ماعز صغير كهذا، لا يسبح"، وفق مقطع فيديو التقطه أحد السكان ونشر على الشبكات الاجتماعية.

وتضمن المقطع صوت شخص يضحك وهو يقول: "إنه يغرق، كان يجب أن تعلق كرة على قدمه"، إلا أن الشاب المصرى أكد بعد انتشار المقطع أنه كان يغرق قائلا: "كنت سأموت".

وأضاف الشاب أنه فور وصوله إلى الضفة قام الضباط جميعا بضربه، "واستمروا فى عنفهم على طول الطريق المؤدى إلى مركز الشرطة".