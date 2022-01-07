روسيا.. مصرع شخص وإصابة اثنين في تحطم مروحية في باشكورتوستان

وكالات

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في تحطم طائرة مروحية، في وقت متأخر من مساء الخميس، بالقرب من منطقة سكنية في جمهورية باشكورتوستان الروسية، حسبما قال مصدر في إدارة الطوارئ بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "تاس"، الجمعة.



ووفق مكتب المدعي العام للنقل المحلي، فإن طائرة مروحية خاصة كانت في طريقها من أوفا إلى قرية بافلوفكا وعلى متنها ثلاثة أشخاص تحطمت في منطقة بلاغوفيشينسكي.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية الحكومية عن مصدر في خدمات الطيران الروسية، أن عطلاً فنياً كان السبب على الأرجح وراء تحطم المروحية.